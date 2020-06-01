Floyd cinayeti zanlısı polis maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi
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Floyd cinayeti zanlısı polis maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi

ABD'de siyahi George Floyd'u tutukladığı sırada ölümüne neden polis memuru Derek Chauvin, maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi.

Floyd cinayeti zanlısı polis maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi
01.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:35

ABD'de siyahi George Floyd'u tutukladığı sırada ölümüne neden polis memuru Derek Chauvin, maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Derek Chauvin, maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi. Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3'üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıkladı. Schnell, daha sonra Chauvin'in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildiğini aktardı. Komiser Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etti.

George Floyd cinayeti sonrası başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, birçok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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