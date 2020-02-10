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Floyd Ayite Özel Röportaj

Ayite, Türkiye futboluna bakış açısı, ağabeyi Jonathan Ayite'nin Türkiye günleri, Ankara'ya alışma süreci, Gençlerbirliği'ndeki kişisel hedefleri ve Gençlerbirliği taraftarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

10.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:19

Ayite, futboluna bakış açısı, ağabeyi Jonathan Ayite'nin Türkiye günleri, 'ya alışma süreci, 'ndeki kişisel hedefleri ve Gençlerbirliği taraftarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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