Floyd Ayite Gençlerbirliği'nde

02.09.2019 18:40

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere'nin Fulham takımından Floyd Ayite'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yaz transfer döneminin son gününde Togolu kanat oyuncusu Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia'da oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, son üç sezonu Fulham'da geçirdi.

Kaynak: AA