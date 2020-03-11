"Florya'yı aldıktan sonra Dursun Özbek daha önce koyduğu icraları hacize çevirdi"
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Dursun Aydın Özbek, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

"Florya'yı aldıktan sonra Dursun Özbek daha önce koyduğu icraları hacize çevirdi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'yı geri aldıktan sonra eski Başkan Dursun Özbek'in daha önce koydurduğu icraları hacize çevirdiğini söyledi.

11.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:05

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'yı geri aldıktan sonra eski Başkan Dursun Özbek'in daha önce koydurduğu icraları hacize çevirdiğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski Başkan Dursun Özbek'in divan kurulunda yaptığı hisse satışlarıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Özbek'in sunumları sonrasında şok yaşadığını bu yüzden de kürsüye çıkmaya karar verdiğini belirten Cengiz, "20 Ocak 2018 seçim. 24 Ocak devir teslim. Bu 20 ve 24 Ocak arasında yönetim kurulu toplanıyor, söz konusu yüzde 4'e yakın hisseyi, hissenin rehin edildiği bir kuruluştan talep ediyor. O kuruluş 'Hayır' diyor. 'Sen seçimi kaybettin akçalı işlemde bulunamazsın' diyor ve vermiyor. Özel bir kurumdan başkan bir yazıyla o rehinleri seçimden sonra alıyor. Bir başka yarı resmi faktoring geçiriyor ve oradan hisseleri rehin ediyor. Çekler düzenliyor, Emlak Konut'tan 19 küsur milyon Euro'luk ekstra bir teminat alıyor. Kayıtlarda 16 Ocak olarak görülüyor. Kendisinden devir teslim alırken kendisi bu borcun ailesinin çoluğunun çocuğunun rızkı olduğunu ifade etti. Biz de 'Haklısın başkan ama bu yazdığınız tarihlerde ödememiz mümkün değil' dedik. Bırakın elektriği, telefonların kapanması vardı. Binlerce haciz kapımızda duruyordu. 6 milyon TL'ye yakın haciz vardı. Sizlerin desteğiyle açtık. UEFA kıskacına girdik. 147 milyon Euro'luk bir zararı 3 yılda, çarpı 1 milyar TL'lik net rakamı UEFA'da hallettik. 4 yıl yapılandırma yaptık. Bu arada paramız yok. Öyle bir anlattı ki, kendisi duruyor, gel halledelim diyor, tuzağa düşürmüşüz. 'Biz satmayalım, vekalet verelim' demişiz. Senin elinde zaten hisseler, rehin altındayız. Peki niye biz anlaştık. 5 Ağustos 2019 yapılandırmayı imzaladığımız tarih. Emlak Konut ile müthiş bir süreç yaşadık. Sağ olsun devletimiz destek olduk. Hem Emlak konut ile sorunu düzelttik hem de Florya'yı geri aldık" diye konuştu.

"FLORYA'YI ALDIKTAN SONRA DURSUN ÖZBEK DAHA ÖNCE KOYDUĞU İCRALARI HACİZE ÇEVİRDİ"

Florya'yı aldıkları anda Dursun Özbek'in daha önce koyduğu icraları hacize çevirdiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin. Bunun acı neticesi 124 milyon TL bizim hesaplarımızda alacağımız birikti. Biz bu parayı yalvardık, alamadık. Siz Dursun Özbek ile anlaşmazsınız bu parayı serbest bırakmayız dediler. Bizim paramız yok. Şu anda da yok. 140 milyon TL'yi çıkartıp borca karşılık Dursun Özbek'e ödeme mali gücüne sahip değilim. Ziraat Bankası hiç alakası olmadığı halde sabah 4'e kadar Yusuf Günay, bütün bizim profesyonel ekip, Dursun Özbek ve avukatıyla beraber 124 milyon TL'yi serbest bıraktırmak için uğraştık. Borçsuzluk kağıdı almak zorundayız. Bizim mutlaka onu serbest bırakmamız gerekiyordu. Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki, bir de kendisini tuzağa düşürdüğümüzü iddia ediyor. Ben o konuda 'Satacaksan hisse senedini sen sat, biz satmayız' dedim. Bu konuda beyanatım da var üstü örtülü. Kendisini bu anlaşmasının içine aldık. Kendisi satıyor bankalar konsorsiyumunun bilgisi altında. Borsaların düşük değere gelmesi ve bizim çok düşün değerle gitmesi. 7 milyon Dolar satacaktı. 7 milyon Dolar'ın üstüne çıktığında bu rakam onu da kulübe terk edecekti, çok güzel. Hisseler yükseldi. Elinde kalan son payı da satmadı çünkü kulübe 600-700 bin Dolar gelir gelecekti. Bizim kuruşa ihtiyacımız var. Kuruşun hesabını yapıyoruz. Bize emanet edilen, sütümüze emanet edilen bu emaneti onurla yürütmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"140 MİLYON TL'Yİ ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Kendisinin Dursun Özbek'in ne düşmanı ne de rakibi olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "Biz Dursun Özbek'in alacağına istinaden, bu yüzde satıldı dediğimizde de şiddetli tepki verip kürsüye geliyor. Sen bizim kulübümüze borç verdin. Mutlaka bunu geri ödemek zorundayız. Ama bizi öyle bir sıkıştırdın ki 5 Ağustos'tan sonrayı söylüyorum. Ben şu an 140 milyon TL'yi ödeyecek durumda değilim. 5 Ağustos'tan bu yana koyulan bir hacizle ilgili aranızdan biri Dursun Özbek'e sordu mu, merak ediyorum. Doğru mu değil mi diye. Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması yaptık. İnşallah bu geri kalan bakiye 2.5 milyon Euro. 31 Ağustos 2020 yani 2 yıl içinde 12 milyon 694 bin Euro ödeyeceğiz. Bu ödeyebilmemiz için sizin ve taraftarın desteğine ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu//İHA)

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Kaynak: İHA

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