Florya'daki karantina yurdundan çıkışlar başladı (1)
İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
31.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:45
İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
- İstanbul
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlar tahliye edilmeye başladı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA