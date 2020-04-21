Florya'da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı
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voleybol, Polis, 3. Sayfa

Florya'da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı

Florya'da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı Florya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını hiçe sayarak bir otoparkta voleybol oynayanlardan 3'ü polis ekiplerince yakalandı Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi Bakırköy Florya'da hafta...

21.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:15
Florya'da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı

Florya'da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı

Florya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını hiçe sayarak bir otoparkta voleybol oynayanlardan 3'ü polis ekiplerince yakalandı

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi

İSTANBUL - Bakırköy Florya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak otoparkta voleybol oynayan şahıslardan 3'ü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi. Türkiye'ye yasa dışı girdiği tespit edilen zanlılar, ülkelerine geri gönderilmek üzere Pendik Yabancılar Şube Geri Gönderim Merkezi'ne götürüldü.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan korana virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bazı şahıslar pazar günü otoparkta voleybol oynamış, sosyal mesafe kuralını hiçe saymıştı. Tepki çeken görüntüler üzerine hareket geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri voleybol oynayan şahıslardan 3'ünü gözaltına aldı. Azamat M., Kadyr O., ve Omarov G. isimli şahıslar, gözaltına alınarak Florya Polis Merkezi'ne getirildi. Şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Kaçak yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 3 kişi doktor raporu ve parmak izi işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Pendik Yabancılar Şube Geri Gönderim Merkezi'ne götürüldü.

Florya'da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı

Kaynak: İHA

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