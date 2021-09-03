Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı Florya Çekmece İstanbul Caddesi'nde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Florya Çekmece İstanbul Caddesi'nde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobil kazada kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 07.00'da Bakırköy Florya Çekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmur Sağlam idaresindeki 34 PV 9653 idaresindeki minibüs karşı yönden gelen Mehmet Savaş idaresindeki 34 TT 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil hurda yığınına döndü. Kazanın sesini duyan sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı. Minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam'ın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Florya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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