Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı İstanbul E-5 karayolu Florya mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı İSTANBUL - İstanbul E-5 karayolu Florya mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, saat 12.00 sıralarında E-5 karayolu Topkapı istikameti Florya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızını ayarlamayan seyir halindeki hafifi ticari araç önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından E-5 karayolu Topkapı istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler ile kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaynak: İHA