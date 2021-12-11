Florya'da ağaca çarpan taksinin şoförü öldü - Haberler
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Florya'da ağaca çarpan taksinin şoförü öldü

Florya'da ağaca çarpan taksinin şoförü öldü
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Bakırköy'de ağaca çarpan taksinin şoförü hayatını kaybetti.

Bakırköy'de ağaca çarpan taksinin şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Florya yolunda Can Semiz (27) yönetimindeki 34 TGK 87 plakalı taksi ağaca çarptı.

Ağır yaralanan Semiz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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