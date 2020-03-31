Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi
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Avrupa

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar 14 günlük karantina süresini tamamladı.

31.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:27
Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL - Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar 14 günlük karantina süresini tamamladı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edildi.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. 14 gündür karantinada olan bazı vatandaşların yakınları yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Yurttan çıkış yapacak olan bazı vatandaşlar ise hazırda bekletilen otobüslerle yurttan ayrıldı. Yurttan otobüslerle çıkartılan vatandaşlar evlerine gidebilmeleri için ortak ulaşım alanlarına götürüleceği öğrenildi. Ayrıca tahliyeler sırasında yurda bir ambulansın giriş yaptığı görüldü.

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi
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