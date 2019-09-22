22.09.2019 21:02

Galatasaray'ın Romanyalı golcüsü Florin Andone, Yeni Malatyaspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Andone ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.



Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da yaz transfer döneminde takıma katılan Romanyalı futbolcu Florin Andone, ilk kez forma giydi. Brighton & Hove Albion takımından kalan cezasını Kasımpaşa maçında tamamlayan Andone, sarı-kırmızılı forma ile ilk çıktığı maçta rakip fileleri havalandıramadı.



Mücadele ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA