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Florin Andone: Galatasaray'a katkı veremediğim için üzgünüm

Florin Andone, "Sezon benim için baş etmesi zor iki sakatlıkla bitti.

Florin Andone: Galatasaray'a katkı veremediğim için üzgünüm
16.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:41
Florin Andone, "Sezon benim için baş etmesi zor iki sakatlıkla bitti. Bu büyük kulübe gelirken hayal ettiğim hedeflere ulaşamamaktan dolayı büyük üzüntü hissediyorum. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Ancak sakatlıklar bana sahip olduğum futbolu göstermeme izin vermedi. Galatasaray'a pozitif katkı veremediğim için üzgünüm" dedi.Galatasaray'ın Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Florin Andone'nin sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmişti.

Sezonu kapattığı açıklanan Rumen oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden ve Galatasaray'a katkı veremediği için üzgün olduğunu belirten Andone, "Nereden ve nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama neler hissettiğimi ifade etmek ve paylaşmak istiyorum. Benimle ilgilenen ve bana destek mesajları yollayan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Sezon benim için baş etmesi zor iki sakatlıkla bitti. Bu büyük kulübe gelirken hayal ettiğim hedeflere ulaşamamaktan dolayı büyük üzüntü hissediyorum. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Ancak sakatlıklar sahip olduğum futbolu göstermeme izin vermedi. Olan bitenden dolayı ve Galatasaray'a pozitif katkı veremediğim için üzgünüm. Bu büyük kulübün formasını giydiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Sonsuz desteğiniz için teşekkürler. Özellikle de dünyanın tartışmasız en iyilerinden olan Galatasaray taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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