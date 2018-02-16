Florida Saldırısının Ardından Bireysel Silahlanma Yasası Tartışılıyor
Temsilciler Meclisi ve Senato üzerinde etkiye sahip silah şirketleri ve silahlanma yanlısı lobi kuruluşları, sivillere ateşli silahların satışının sınırlandırılması taleplerinin önündeki en somut engel olarak görülüyor.
Temsilciler Meclisi ve Senato üzerinde etkiye sahip silah şirketleri ve silahlanma yanlısı lobi kuruluşları, sivillere ateşli silahların satışının sınırlandırılması taleplerinin önündeki en somut engel olarak görülüyor.
Kaynak: Euronews.com