Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi
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Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi

Okul yönetimi okulun bulunduğu yerin daha önce mezarlık olarak kullanılmış olabileceği yönündeki ihbarın ardından yer altı tarama cihazları ile yaptıkları incelemenin ardından yerin yaklaşık iki metre altında tabutlar olduğunun görüldüğünü açıkladı

22.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:19
Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi

'nin eyaletinde bir lisenin bahçesinde 145 mezar tespit edildi.


Okul yönetimi okulun bulunduğu yerin daha önce mezarlık olarak kullanılmış olabileceği yönündeki ihbarın ardından yer altı tarama cihazları ile yaptıkları incelemenin ardından yerin yaklaşık iki metre altında tabutların görüldüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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