Florida Mahkemesi Milyar Dolarlık Bitcoin Davasının Düşme Talebini Reddetti

– ABD'de Florida Eyalet Mahkemesi, blockchain teknolojileri araştırma şirketi Nchain Baş Bilim İnsanı Craig Wright'ın, kendisine açılan milyar dolar değerindeki Bitcoin davasının düşmesi için yaptığı talebi reddetti.

Söz konusu davada Wright, adlı bilişim uzmanı, yazar ve Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen David Kleiman'ın "Bitcoin ve fikri mülkiyet varlıklarını"ele geçirme iddiasıyla suçlanmış ve Kleiman'ın ailesi Wright'ı 1.1 milyon Bitcoin değerinde bir tazminat davası açmıştı.

Davanın açılmasının ardından Wright ve avukatı Rivero Mestre davanın düşmesine talep etmişler ve Kleiman davasındaki iddiaların "varsayım, spekülasyon, birbiriyle çatışan suçlamalar, söylenti ve imaya" dayalı olduğunu savunmuşlardı.

Söz konusu iddiaların ardından Yargıç Beth Bloom, altı suçlamadan ikisini yok sayma kararı alırken, Wright'ın Kleiman'ın ölümünden sonra "300 bin Bitcoin'i çeşitli uluslararası yatırım fonlarına transfer etmesinin yetki sınırları dışında olması" sebebiyle diğer dört suçlamaya yanıt vermesi gerektiği kararını verdi.

Suçlamalar kapsamında Wright'ın 10 Ocak'a kadar mahkemeye savunmasını sunması talep edilirken, davada Kleiman ailesi ayrıca Wright'ı, ailenin teknoloji alanındaki bilgisizliğinden faydalanarak bazı IP varlıklarını ele geçirmekle de suçladı. Suçlamada ayrıca, Wright'ın Kleiman'ın ailesine "Coin-Exch" isimli bir şirkette "milyonlar değerinde" hisse teklifinde bulunduğu iddiası da yer aldı. - İstanbul

Kaynak: DHA