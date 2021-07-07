Florida Elsa tropik kasırgasına hazırlanıyor
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Florida Elsa tropik kasırgasına hazırlanıyor

Florida Elsa tropik kasırgasına hazırlanıyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Atlas Okyanusu'nda oluşan 2021'nin ilk tropik kasırgası Elsa, Tampa Bay bölgesini şiddetli rüzgar ve sağanakla vurduktan sonra etkisi azalarak Florida'nın kuzey körfez kıyısına yaklaşıyor.

Atlas Okyanusu'nda oluşan 2021'nin ilk tropik kasırgası Elsa, Tampa Bay bölgesini şiddetli rüzgar ve sağanakla vurduktan sonra etkisi azalarak Florida'nın kuzey körfez kıyısına yaklaşıyor.

Florida'da fırtına için hazırlıklar yapılırken, Tampa'da okullar ve devlet daireleri kapatıldı, birçok etkinlik ertelendi.

Florida Valisi Ron DeSantis, hava tahminlerine göre Elsa'nın sabah saatlerinde kıyı şeridini vurmasının beklendiğini belirterek "Kasırgayı ciddiye almamız gerekiyor, şu an tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız." açıklamasını yaptı.

Tampa Bay'den gelen ilk haberler, bölgede can ya da mal kaybı olmadığını gösterdi.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın bugün kaydedilen en yüksek rüzgar hızı saatte 115 kilometre oldu. ???????

Elsa'nın Florida'nın iç kesimlerinden geçtikten sonra sırasıyla Georgia, Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kasırga, 24 Haziran Miami'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısının aniden çökmesinden sonra arama-kurtarma çalışmalarını zora sokmuştu.

Binanın kalan kısmı ise güvenli olmadığı gerekçesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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