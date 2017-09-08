Florida'dan Kaçış, Oto Yollarda Kabusa Dönüştü

Irma kasırgası Güney Florida'ya yaklaştıkça 7 bine yakın kişi fırtınadan kaçmak için kuzeye doğru yol alırken otoyollarda trafik kabusunun yaşanmasına neden oldu.



Florida eyaletinde aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan akaryakıt sıkıntısının yanında, otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkması, havayollarında uçuşların iptale edilmesi trafik felaketine yol açtığı belirtiliyor.



Florida Valisi Rick Scott, "Kasırgadan etkilenmesi beklenilen bazı bölgelerin tamamen kapatıldı. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Floridalıların güvenli bölgelere gitmelerini gerekiyor, kasırganın etkisi bizleri korkutuyor" dedi.



Ayrıca Florida Ulaştırma Departmanı trafiğin, önemli yollar ve eyaletler arası otoyollarda üç kat arttığını bildirdi. Florida eyaletinde hafta sonu beklenilen kasırga nedeniyle, araç sahipleri istasyonlara aşırı yüklenmeden dolayı bazı bölgelerde akaryakıt sıkıntılarının yaşandığını bildirdi. - FLORIDA