Florida'daki Okul Katliamı: Görevli Polis Saldırgana 'Müdahale Etmedi'

ABD'nin Florida eyaletinde geçen hafta 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, okulda koruma görevi yapan silahlı bir polis memurunun okul binasına girip saldırgan Nikolas Cruz'a müdahale etmediği belirtildi.

Saldırının meydana geldiği Broward Bölgesi'nin Şerifi Scott Israel, polis memurunun açığa alınmasının ardından istifa ettiğini söylediği ve "Yıkılmış durumdayım. Midem bulanıyor. Hiç içeri girmedi" dedi.

Başkan Donald Trump, dün öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini söyleyerek tartışma yaratmıştı.

Ülkedeki güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.

Okul katliamından sonraki ilk açıklamasını yapan NRA Başkanı Wayne LaPierre Demokrat Partilileri ve medyayı saldırıdan "çıkar sağlamaya çalışmakla" suçladı. LaPierre "fırsatçıların" trajediyi silah denetimini genişletmek ve silahlanma hakkını iptal etmek için kullandığını savundu. Polis memuru ne yaptı? Şerif Israel, Polis Memuru Scot Peterson'ın Parkland'deki Marjory Stoneman Lisesi kampüsündeki katliam başladığı sırada, silahı üniformasıyla orada olduğunu söyledi.

Israel, güvenlik kamerası kayıtlarında Peterson'ın ilk silah sesinin duyulmasından 90 saniye sonra binaya geldiğinin ve dört dakika dışarıda beklediğinin görüldüğünü söyledi. Şerif Israil saldırının altı dakika sürdüğünü anlattı.



Israel, Peterson'ın ne yapması gerektiği sorulduğundaysa "İçedri girmeli, katile müdahale etmeli ve katili öldürmeliydi" dedi.

Peterson ise henüz bir açıklama yapmadı.

Israil, Peterson'ın görüldüğü videonun yayınlanmayacağını ve zanlı Nikolas Cruz'un yargılanacağı davaya bağlı olarak hiç yayınlanmayabileceğini vurguladı. Peterson neden oradaydı? ABD hükümetine göre, okullarda görevlendirilen polis memurları güvenlikten ve suçun önlenmesinden sonumlu.

Bu görevi yapan 14 ila 20 bin polis memuru bulunuyor.

Peterson'ın 2009'dan beri bu görevi yaptığı belirtiliyor.