Florida'daki arama-kurtarma çalışmalarına geçici süre ile durduruldu
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Florida'daki arama-kurtarma çalışmalarına geçici süre ile durduruldu

Florida'daki arama-kurtarma çalışmalarına geçici süre ile durduruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmaları binanın ayakta kalan kısmı ile ilgili olan yapısal endişeler nedeni ile geçici süre durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmaları binanın ayakta kalan kısmı ile ilgili olan yapısal endişeler nedeni ile geçici süre durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları geçici süre durduruldu. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın ayakta kalan kısmı ile olan yapısal endişeler nedeni ile arama-kurtarma çalışmalarının geçici süre ile durdurulduğunu aktararak, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede arama kurtarmaya devam edeceğiz" dedi.

Durdurulan arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili mağdurların ailelerine haber verildiğini belirten Cava, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye ziyaretinin arama-kurtarma çalışmaları üzerinden bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Çöken binada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 145 kişiden ise hala haber alınamadı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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