Florida'daki arama-kurtarma çalışmaları kontrollü yıkım öncesi geçici süre ile durduruldu
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Florida'daki arama-kurtarma çalışmaları kontrollü yıkım öncesi geçici süre ile durduruldu

Florida'daki arama-kurtarma çalışmaları kontrollü yıkım öncesi geçici süre ile durduruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmaları binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkım çalışması öncesi nedeni ile geçici olarak durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmaları binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkım çalışması öncesi nedeni ile geçici olarak durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkım çalışması öncesi geçici olarak durduruldu. Binanın yıkım tarihi Karayipleri vuran Elsa Kasırgası'nın Salı günü Florida'ya ulaşacağı beklentisi ile öne çekildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının durdurulacağının kayıp kişilerin ailelerine önceden haber verildiğini ifade etti. Bölgede yaşanan son gelişmelerin arama-kurtarma çalışmalarının sonu anlamına gelmediğini belirten Cava, yıkımın ardından enkazın güvenli olan herhangi bir bölümünde arama-kurtarma çalışmalarının yeniden başlayacağını aktardı.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Ray Jadallah, kontrollü yıkımın bu gece geç saatlerde gerçekleşeceğini aktararak, patlayıcılar yerleştirilmeden önce binanın temeline küçük delikler açıldığını belirtti.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, Elsa'nın Florida'ya ulaşması halinde binanın istikrarsız olan ayakta kalan kısmının arama-kurtarma ekiplerinin hayatlarını riske atabileceğini açıkladı. Burkett, "Binanın bir sorun olduğu açıktı. Bu sorunun tek çözümünün onu ortadan kaldırmak olduğu konusunda anlaştık" dedi.

Öte yandan çöken binada şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 121 kişiden ise hala haber alınamıyor.

(İHA)

Florida'daki arama-kurtarma çalışmaları kontrollü yıkım öncesi geçici süre ile durduruldu
Florida'daki arama-kurtarma çalışmaları kontrollü yıkım öncesi geçici süre ile durduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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