Florida'daki 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Florida'daki 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çökme yaşanan 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çökme yaşanan 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü 12 katlı Champlain Tower South binasında kısmen çökme meydana gelmişti. Yakındaki bir otelde kalan turistler Adriana Sarmiento ve Roberto Castillero, bina çökmeden önceden gelen patlama sesine benzer bir ses üzerine binaya gitti. Turistler, binaya gittikleri sırada otopark bölümünde betonda parçalanma meydana geldiğini ve su borusunun patladığını gördü.

Gördükleri manzarayı telefonları ile kayıt altına alan turistler, balkona çıkan bina sakinlerini uyarmaya çalıştıklarını belirtti. İkili, dakikalar sonra ise binanın çöktüğünü ve canlarını kurtarmak için binadan koşarak uzaklaştıklarını aktardı.

GÖRÜNTÜLER BİNAYA AİT 2018 TARİHLİ RAPORU AKILLARA GETİRDİ

Bina çökmeden önce kayıt altına alınan görüntüler, binaya ait 2018 Ekim ayına ait yapısal saha araştırması raporuna akıllara getirdi. Raporda, yaklaşık üç yıl önce bir mühendis binanın havuz güvertesinin altındaki beton levhada yapısal hasar ve otoparkta bulunan "çatlama ve parçalanma" ile ilgili endişelere dikkat çekmişti. Havuz güvertesi ve giriş tahrikinin altındaki su yalıtımındaki hatanın "büyük yapısal hasara" neden olduğu öne sürülen raporda, su yalıtım malzemelerinin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Raporda ayrıca, beton kolonlarda, kirişlerde ve duvarlarda bol miktarda çatlama ve çeşitli derecelerde kabarma gözlemlendiği ve bu hasarın bir kısmının küçük olduğu fakat beton bozulmalarının çoğunun zamanında onarılması gerektiği belirtilmişti.

Çöken binada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 145 kişiden ise hala haber alınamadı.

-İHA-

Florida'daki 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Florida'daki 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Florida'daki 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Florida'daki 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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