Florida'da Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti.
Güney Florida Üniversitesinde bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik dersleri verdiği öğrenilen Ayhan Ayteş (48), kızı Ela Deniz'i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman'dan (38) aldı. Ancak Ayteş, kızını zamanında annesine teslim etmedi. Anne Friedman, bunun üzerine, güvenlik güçlerine haber verdi. Acı gerçek polisin Ayteş'in evine gitmesiyle ortaya çıktı. Baba Ayteş, üç yaşındaki kızı Ela'yı öldürmüş, ardından kendi hayatına son vermişti.
SANAL GERÇEKLİK DERSLERİ VERİYORDU
Ayteş'in Güney Florida Üniversitesinde geçen mayıs ayına kadar bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik üzerine yüksek lisans dersi verdiği belirtilirken, eski eşiyle üniversiteden tanıştıkları kaydedildi. Fiedman ailesi ise, "Ailemiz sevgili Ela'mızı kaybetti. Bu noktada birlikte yas tutmamız için zamana ihtiyacımız var ve gizlilik istiyoruz" dedi.
KONUK YARDIMCI DOÇENT OLARAK ABD'YE GİTMİŞ
USF sözcülerine göre Aytes, Aralık 2016'da USF tarafından Zimmerman School of Advertising ve Mass Communications'da konuk yardımcı doçent olarak geçici bir pozisyonda bir dönem için işe alınmış. Aytes'in sözleşmesi Mayıs 2017'de sona ermiş ve iki dönem için Ağustos 2017'de aynı kapasiteye getirilmiş. Son sözleşmesi mayıs ayında sona ermiş.
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Cinnet hali ya da psikolojik bozukluk.Allah kimseye böyle acı yaşatmasın.Birbirimize daha çok destek ve yardımcı olmamız lazım.Özellikle bu psikolojisini insanlara.Kimse kendisine ve başkasına hele de kendi çocuğuna acı yaşatmaktan zevk almaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Cocugun ne gunahi vardi bir yasima daha girdim ustelik birde profosor ya neden katil bir millet olduk hic yakismiyor Turk insanina biz ki en merhametli musluman insanlar ne hale geldikCevap Yaz Yayından Kaldır
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İmansız adam hem çocuğun hayatını hemde kendi hayatını mahvetti.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bizim dna miz bozuk. Insan degiliz. Kiyilirmi boyle bir yavruya, daha 3 yasinda. Dun hollandada 16 yasinda humeyra, bugun 3 yasindaki ela. Kiyamet kopsa, yerinde.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. allahım sen kimseye kaldıramayacağı yükü verme.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır