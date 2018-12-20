Florida'da Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Güney Florida Üniversitesinde bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik dersleri verdiği öğrenilen Ayhan Ayteş (48), kızı Ela Deniz'i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman'dan (38) aldı. Ancak Ayteş, kızını zamanında annesine teslim etmedi. Anne Friedman, bunun üzerine, güvenlik güçlerine haber verdi. Acı gerçek polisin Ayteş'in evine gitmesiyle ortaya çıktı. Baba Ayteş, üç yaşındaki kızı Ela'yı öldürmüş, ardından kendi hayatına son vermişti.

SANAL GERÇEKLİK DERSLERİ VERİYORDU

Ayteş'in Güney Florida Üniversitesinde geçen mayıs ayına kadar bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik üzerine yüksek lisans dersi verdiği belirtilirken, eski eşiyle üniversiteden tanıştıkları kaydedildi. Fiedman ailesi ise, "Ailemiz sevgili Ela'mızı kaybetti. Bu noktada birlikte yas tutmamız için zamana ihtiyacımız var ve gizlilik istiyoruz" dedi.

KONUK YARDIMCI DOÇENT OLARAK ABD'YE GİTMİŞ

USF sözcülerine göre Aytes, Aralık 2016'da USF tarafından Zimmerman School of Advertising ve Mass Communications'da konuk yardımcı doçent olarak geçici bir pozisyonda bir dönem için işe alınmış. Aytes'in sözleşmesi Mayıs 2017'de sona ermiş ve iki dönem için Ağustos 2017'de aynı kapasiteye getirilmiş. Son sözleşmesi mayıs ayında sona ermiş.