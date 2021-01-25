Florida'da Trump'a uçaklı protesto

ABD'nin Florida eyaletinde, başkanlık dönemi sona eren Donald Trump'a uçakla protesto düzenlendi. Uçak, kuyruğunda "Trump gelmiş geçmiş en köyü başkan" yazılı pankartla, Trump golf oynarken Florida semalarında uçtu.

Olay, ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Birkaç gün önce başkanlık dönemi sona eren ve Florida'ya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump'a uçakla protesto düzenlendi. Uçağın kuyruğuna pankart bağlayan göstericiler, Florida semalarında Trump golf oynadığı sırada uçuş yaptı. Uçağın kuyruğunda bağlanan pankartlarda ise "Trump gelmiş geçmiş en köyü başkan", "Trump, sen bir kaybedensin. Moskova'ya geri dön" yazılı olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı