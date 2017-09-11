Florida'da Timsahlar Sokaklara İndi

- Florida'da timsahlar sokaklara indi



FLORIDA - Irma Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Florida eyaletinde sokaklarda timsah görüldüğü bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası etkisini sürdürüyor. 4 milyon evin elektriksiz kalmasına neden olan kasırga nedeniyle timsahlar sokaklara indi. Pazar günü 4. kategoride olan kasırga, Karayipler'de 38 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.