- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi - Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar bir kamyonun devrilmesine neden oldu.

- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar bir kamyonun devrilmesine neden oldu. ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin Deland bölgesinde seyir halindeki bir kamyonun sürücüsü, şiddetli rüzgar nedeniyle yolda daha fazla ilerleyemedi. Sürücü kısa süre sonra aracı durdurdu. Kamyon, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilirken, o anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Devrilen kamyonda çarpmanın etkisiyle yaralan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İHA