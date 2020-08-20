- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi
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- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi

- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar bir kamyonun devrilmesine neden oldu.

20.08.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:11

- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar bir kamyonun devrilmesine neden oldu.

ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin Deland bölgesinde seyir halindeki bir kamyonun sürücüsü, şiddetli rüzgar nedeniyle yolda daha fazla ilerleyemedi. Sürücü kısa süre sonra aracı durdurdu. Kamyon, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilirken, o anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Devrilen kamyonda çarpmanın etkisiyle yaralan sürücü hastaneye kaldırıldı.

- Florida'da şiddetli rüzgar kamyonu devirdi

Kaynak: İHA

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