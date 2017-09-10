Florida'da Sert Kasırga: İki Kişi Hayatını Kaybetti!

VALİ, "BU FIRTINA DALGASI ÖLÜMCÜL" DEDİ, VE FLORİDA'NIN HARDEE COUNTY BÖLGESİNDE ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.





Hardee County bölgesinde iki kişinin öldüğü haberinin sonrasında bir ölüm haberi de Monroe County'den geldi. Elektriksiz kalmamak için jeneratör almaya giden bir adam, dönüş yolunda sert rüzgarlar sebebiyle aracının denetiminü kaybederek kaza yaptı ve yaşamını yitirdi.Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştı. Florida eyaletinde 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi.



Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştı. Florida eyaletinde 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi.







Ulusal Kasırga Merkezi kasırganın kuzey ucunun pazar sabahından itibaren ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştığını bildirdi. Çok büyük bir çapa sahip olan kasırganın Florida eyaletinde büyük tahribat yaratmasından endişe ediliyor.



Florida'da yaşayan 5.6 milyon şahsa yaşadıkları bölgeyi acilen tahliye etmeleri talimatı verildi.



Bunun Amerika Birleşik Devleri tarihindeki en büyük tahliyerden biri olduğu ifade ediliyor.



Öte yandan Florida'ya elektrik hizmeti veren şirket, Irma Kasırgası'nın yola açacağı tahribat sebebiyle 3.4 milyon müşterilerinin elektrikten mahrum kalabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.







Eyalatten tahliye prosedürü sürerken otoyollarda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğun trafik ve yaşanan akaryakıt sorunsı sebebiyle vatandaşların bölgeyi terk etmelerinin planlandığından daha uzun süreceği kaydedildi.



Florida Valisi Rick Scott, tahliye kararı verilenlerin derhal evlerinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." şeklinde konuştu.