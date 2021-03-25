Florida'da kurutma makinesinin içinden yılan çıktı
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Florida'da kurutma makinesinin içinden yılan çıktı

25.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:02
Florida'da kurutma makinesinin içinden yılan çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde, bir ailenin kurutma makinesinde yılan bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde, bir ailenin kurutma makinesinde yılan bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Pring ailesi, kurutma makinelerinden garip sesler gelmesinin ardından tamirci çağırdı. Makinede herhangi bir teknik sorunun olmadığını tespit eden tamirci Darrell Cobble, kurutma makinesine saklanmış ölü bir yılan buldu. Cobble ise aileye uyararak, genellikle kurutma makinelerinde yılanların ve diğer hayvanların girmesini engelleyen bir kafes olmasının gerektiğini vurguladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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