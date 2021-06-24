Florida'da kısmen çöken 12 katlı binada bilanço netleşiyor: 1 ölü
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Florida'da kısmen çöken 12 katlı binada bilanço netleşiyor: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in yaklaşık 9.6 kilometre kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da kısmen çöken 12 katlı binada kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, olayın bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililer binanın kısmen çökmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiye ekiplerinin de 1 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardığı belirtildi. Surfside Polis Departmanından Marian Cruz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay çok yeni. Size söyleyebileceğim, binanın 12 katlı olduğu. Binanın arka tarafının tamamı çöktü" diye konuştu. Olay yerinde arama-kurtarma operasyonları devam ederken, Miami Beach Polis Departmanına göre Miami-Dade County genelinden çok sayıda polis ve itfaiye de çalışmalara destek amacıyla olay yerine sevk edildi.

(İHA)

Florida'da kısmen çöken 12 katlı binada bilanço netleşiyor: 1 ölü
Florida'da kısmen çöken 12 katlı binada bilanço netleşiyor: 1 ölü
Florida'da kısmen çöken 12 katlı binada bilanço netleşiyor: 1 ölü
Florida'da kısmen çöken 12 katlı binada bilanço netleşiyor: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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