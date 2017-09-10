Florida'da Kasırgada 4 Kişi Öldü

ABD'nin Florida kentinde etkisini giderek arttıran Irma Kasırgası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Irma Kasırgası, Florida'da giderek etkisini arttırmaya devam ediyor. Saatte 210 kilometre hızla ilerleyen kasırga, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Florida Valisi Rick Scott, sahil şeridi Tampa ve St. Petersburg, Miami gibi şehirlere de kasırganın etkili olduğunu vurgulayarak, "Batı kıyısından çok endişe duyuyorum. Vatandaşlarımızın hayatı bizim için çok önemli. Her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Umarım can kaybı yaşamayız, kötü haberler almayız. Florida'daki herkes için dua edin" dedi. Scott, 1.4 milyondan fazla evin elektriksiz kaldığını bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump ise Alabama, Georgia, Kuzey Carolina ve Tennessee valileri ile görüşerek bilgi aldı.



Irma Kasırgası, Karayipler'deki Turks ve Caicos adalarında başlayarak, Küba'ya doğru ilerlemişti. Yetkililer kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını 26 olarak açıklamıştı. Kasırganın bölgedeki İngiltere'ye ait Virjin Adaları'nı vurması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hollonda Saint Martin Adası'nda Irma Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı. Kasırganın Küba'dan Florida'ya doğru ilerlemesinin ardından yaklaşık 5.6 milyon kişi bölgeden tahliye edildi. Florida, ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ekonomisiyle büyük turizm merkezi olan üçüncü en kalabalık eyaleti konumunda bulunuyor. Kasırganın ABD'ye milyarlarca dolar zarar vermesi bekleniyor. Alt yapı ve enerji hatlarının bir kısmının tamamen çökebileceği ve ülkenin yeniden inşa etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.



(Hasan Çelik/İHA)