Florida'da Kasırga Selfiesi

ABD'nin Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası'nda bölgeden kaçmayan vatandaşlar, selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi. ABD'de yapılan uyarılara rağmen kasırgayı umursamayan vatandaşlar, kasırganın etkisinde selfie çekti. ABD tarihinin en büyük kasırgası olan Irma Kasırgası Florida eyaletinde büyük hasarlara yol açarken, umursamaz bazı vatandaşlar selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.



(İHA)