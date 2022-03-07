Florida'da iki noktada çıkan yangın nedeniyle bölge halkı tahliye edildi

ABD'nin Florida eyaletinin Panhandle bölgesinde çıkan iki yangın nedeniyle bölge halkı tahliye edildi.

Floridalı yetkililer, Panhandle'da cuma günü iki noktada başlayan yangın nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 hektar alanın yandığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki bazı yapı ve evlerin yangından zarar gördüğünü belirtti.

Bölgede 750'den fazla evde yaşayanların tahliye edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangında can kaybı veya yaralı olmadığını söyledi.

Panhandle, sıcak ve kurak havasıyla bilinen Florida'da çıkan yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.