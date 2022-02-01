Florida'da İguanalar Soğuktan Dondu

Florida'da iguanalar soğuktan dondu. Eyaletin çeşitli bölgelerinde hava sıcaklığı -4'e kadar düştü. Evinin bahçesinde soğuktan donan iguanaları gören bir Floridalı, onları ısınmaları için güneşe çıkardı. Yetkililer halka, donan iguanaların ağaç dallarından düşebileceği uyarısını yaptı. Ülke genelinde devam eden zorlu kış şartları nedeniyle hafta sonu 1.400'den fazla uçuş iptal edildi

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