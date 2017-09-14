Florida'da Huzur Evinde Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgasından kurtularak sığındıkları huzur evinde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Florida eyaletinde etkili olan İrma kasırgasının klima sistemini tahrip etmesi sonucu günlerdir elektriksiz kalan Hollywood Hills huzur evinde kurulan jeneratörlerden sızan karbonmonoksit dumanından zehirlenerek ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Florida Valisi Rick Scott, Florida'da yaşlı ve hastaların güvende olduklarından emin olmak için tüm huzur evlerinin acil kontrol edilmesi talimatını vererek, ölümlerde suçu ve ihmali olanların en ağır şekilde cezalandırılacakları sözünü verdi.



Hollywood Hills huzur evinde ölenlerin 5'inin kadın ve 3'ünün de erkek olduğu, yaşlarının ise 70 ile 99 arasında olduğu açıklandı.



Yetkililer, olayla ilgili çok yönlü olarak soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti. - FLORIDA