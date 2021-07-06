Florida'da Elsa Fırtınası bekleniyor

Bu yılın ilk tropikal fırtınası olarak kabul edilen Elsa fırtınasının Küba'daki etkisinin ardından bugün ABD'nin Florida eyaleti kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Bu yılın ilk tropikal fırtınası olarak kabul edilen Elsa fırtınasının Küba'daki etkisinin ardından bugün ABD'nin Florida eyaleti kıyılarına ulaşması bekleniyor.

2021 yılının ilk tropikal fırtına Elsa, etkisini sürdürüyor. Küba'da 180 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olan Elsa Fırtınası, bölgede şiddetli yağış bıraktı. Rüzgar hızı 100 km'yi bulan fırtına nedeniyle inlerce kişinin tahliye edilmesinin, korona virüs salgınından en fazla etkilendiği dönemde gerçekleştirilmesi endişeleri arttırdı. Fırtınanın Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaleti kıyılarına bugün ulaşması bekleniyor. Floridalı yetkililer, fırtına nedeniyle Florida'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verilmeyeceği aktarıldı. Bölgede, fırtına nedeniyle şiddetli yağış beklenmesinin ardından olağanüstü halin kapsamının genişletildi. Florida Valisi Ron DeSantis, mevcut olağanüstü halin çok sayıda 26 kenti kapsayacağını açıkladı. Florida'nın Tampa kentine bağlı Hillsborough, Pinellas, Hernando ve Manatee bölgelerinde fırtına öncesi sığınaklar kuruldu.

Dominik'te de Cumartesi günü etkili olan fırtına nedeniyle biri 15, diğeri ise 75 yaşında 2 kişi hayatını kaybetmişti. St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı