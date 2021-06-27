Son dakika haberi... Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberi... Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi... Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu toplam can kaybı 5'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu toplam can kaybı 5'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da Perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, kurtarma ekiplerinin bir kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 5'e yükseldiğini söyledi. Cava, "Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarına devam etmek ve tüm canları kurtarmak" dedi.

Kayıp olan kişi sayısının 159 olduğu belirtilirken binanın çökmesinin nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika haberi... Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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