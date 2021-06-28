Florida'da çöken binada ölü sayısı 10'a yükseldi
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Florida'da çöken binada ölü sayısı 10'a yükseldi

Florida'da çöken binada ölü sayısı 10'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da kısmi çökme yaşanan 12 katlı Champlain Towers South Condo binasında kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. Cava, 151 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı. Cava, dedektiflerin haber alınamayan kişilerin olduğu listeyi denetlediğini ifade ederek, birçok kişiden kayıp kişiler hakkında çok sayıda telefon aldıklarını ve kayıp kişiler hakkında bilgilerin çeşitli kaynaklardan geldiğini açıkladı. Cava, operasyonun önceliğinin hayatta kalanları kurtarmak olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Şu anda en büyük önceliğimiz arama kurtarma ve insanları bulmak" dedi.

ULUSAL STANDARTLAR VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OLAYI ARAŞTIRACAK

Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) müfettişlerin binanın neden çöktüğünü araştırmak üzere Florida'ya geldiğini aktardı. NIST'in 11 Eylül'den sonra kurulduğunu ifade eden DesSantis, NIST soruşturmasının çok kapsamlı olacağını ve "bir veya iki gün içinde sonuçlanmayacağını" belirtti. DesSantis ayrıca, arama kurtarma ekiplerinin 100 saattir aralıksız çalıştığını açıkladı.

BİNAYA AİT 2018 TARİHLİ YAPISAL SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU YAYINLANMIŞTI

ABD basınında dün çökme yaşanan binaya ait 2018 Ekim ayına ait yapısal saha araştırması raporu yayınlanmıştı. Raporda, yaklaşık üç yıl önce bir mühendis binanın havuz güvertesinin altındaki beton levhada yapısal hasar ve otoparkta bulunan "çatlama ve parçalanma" ile ilgili endişelere dikkat çekmişti. Raporda havuz güvertesi ve giriş tahrikinin altındaki su yalıtımındaki hatanın "büyük yapısal hasara" neden olduğu öne sürülmüş, su yalıtım malzemelerinin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Raporda ayrıca beton kolonlarda, kirişlerde ve duvarlarda bol miktarda çatlama ve çeşitli derecelerde kabarma gözlemlendiği ve bu hasarın bir kısmının küçük olduğu fakat beton bozulmalarının çoğunun zamanında onarılması gerektiği belirtilmişti.

(İHA)

Florida'da çöken binada ölü sayısı 10'a yükseldi
Florida'da çöken binada ölü sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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