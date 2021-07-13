Florida'da çöken binada can kaybı 94'e yükseldi
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Florida'da çöken binada can kaybı 94'e yükseldi

Florida'da çöken binada can kaybı 94'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerden 83'ünün kimliğinin belirlendiğini ve yakınlarına haber verildiğini ifade etti. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cava, 22 kişiden ise hala haber alınmadığını açıkladı. Cava, "Kaybettiklerimiz, yas tutan aileler ve hala haber bekleyenler için hep birlikte dua etmeye devam edelim lütfen" dedi.

8 Haziran'da arama kurtarma çalışmaları 14'üncü gününde canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle sona erdirilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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