Florida'da Bir Lisede Silahlı Saldırı: Ölenler Var, Zanlı Gözaltına Alındı

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Parkland şehrinde bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin ve onlarca yaralının olduğu belirtiliyor.

Polis ise olaydan sonra kaçan saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Stoneman Douglas adlı lisede meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yapan Broward Şerif Ofisi, bölgedeki kişileri kaçan saldırgana karşı uyarmıştı.

Okulda en az 20 kişinin yaralandığı, bazılarının olay yerinden götürüldüğü ifade edildi.

Lisenin bulunduğu bölgenin okul birliği, "silah sesleri üzerine Stoneman Douglas Lisesi'nde bazı yaralıların olduğu, okulun kilit altına alındığı, ancak öğrencilerin binalardan kurtarılmaya başkandığını ve polisin binalara sırayla müdahale ettiğini" duyurdu.

'Polis gelene kadar sığının'

Okuldan geçen canlı görüntülerde çocukların sıra halinde çıkarıldığı görülüyor.

Bölgedeki polis departmanı ise Twitter'dan öğrenci ve öğretmenlere "polis gelene kadar oldukları yerde saklanmış bir vaziyette" kalmaları çağrısında bulundu.

FBI da bölgeye çalışanlarını gönderdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.