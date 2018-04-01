Florida'da Aile Yüzme Havuzuna Gizlice Giren Timsaha Baskın

ABD'nin Florida eyaletinde 4 metreden uzun bir timsah, bir ailenin yüzme havuzunda keyif yaparken yakalandı.

Nokomis kentinin sakinleri timsahı bulduklarında hemen yardım çağırdı.

Florida polisi bir tuzakla hayvanı suda yakaladı ve havuzdan çıkardı.

Polis timsahın yakalandığı fotoğraf ve görüntüleri Twitter hesaplarından "Tamam zamanında baskın!" notuyla paylaştı.

454 kilo

Timsahın kapalı havuzu camekan duvarlarını aşarak buraya girdiği düşünülüyor.

Bu tür dev timsahlar, yalnızca ABD'nin güneydoğusu ile Çin'de görülüyor.

Ağırlıkları 454 kiloya kadar çıkabiliyor.

https://www.facebook.com/SarasotaCountySheriff/posts/2155466174465263

Dünyanın diğer timsahlarından farklı özelliklere sahip olan 'ABD timsahları' (alligator), 1973'te ülkede nesli tükenmekte olan canlılar arasında listelenmişti.

Ancak doğal kaynakları koruma kuruluşlarının çabaları sayesinde, sayıları arttı ve 1987 yılında listeden çıkarıldılar.

Bu dev timsahların çoğu Florida ve Louisiana'da yaşıyor.