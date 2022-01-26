Florida açıklarında alabora olan teknedeki 38 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

NEW ABD'nin Florida eyaleti açıklarında kötü hava şartları nedeniyle alabora olan teknedeki 38 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD Sahil Güvenlik Kaptanı Jo-Ann F. Burdian, düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar bir kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Burdian, Bahamalar'dan 22 Ocak'ta 40 yolcu ile hareket eden teknenin kısa bir süre sonra fırtınaya yakalanarak alabora olduğunu bildirdi.

Denizde kaybolan 38 kişi için "Geçen her an, sağ bulunmaları için daha korkunç hale geliyor." diyen Burdian, arama ve kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar dahilinde denizden ve havadan sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki ticari vasıtalar tarafından dün denizden tesadüfen kurtarılan kişinin ise susuzluk ve güneş yanığı semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD İçgüvenlik Bakanlığı yetkililerinin, kurtarılan kişinin sorgulanması sonrasında, olayı insan kaçakçılığı yapan suç örgütü kapsamında incelediği bilgisi paylaşıldı.

ABD Sahil Güvenlik'ten dün yapılan açıklamada, Florida Fort Pierce Inlet'in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı, söz konusu kişinin, hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtilmişti.