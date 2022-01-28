Florida açıklarında alabora olan teknedeki 34 kişiyi arama çalışmaları durduruldu

NEW ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 22 Ocak'ta hava şartları nedeniyle devrilen teknedeki kayıp 34 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

ABD Sahil Güvenlik Kaptanı Jo-Ann F. Burdian, basın toplantısında, denizde kaybolan 39 kişiden 5'inin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Burdian, bütün bölgeyi birçok kez aradıklarını vurgulayarak, bu aşamadan sonra aramaları durdurmanın dışında yapılacak fazla bir şey olmadığını düşündüklerini kaydetti.

ABD Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Bahamalar'dan 22 Ocak'ta 40 yolcu ile hareket eden 7 metre uzunluğundaki teknenin kısa bir süre sonra fırtınaya yakalanarak alabora olduğu bildirilmişti.

Bölgedeki ticari vasıtalar tarafından, Florida Fort Pierce Inlet'in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı duyurulmuş, söz konusu kişinin, teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtilmişti.

ABD İçgüvenlik Bakanlığının, kurtarılan kişinin sorgulanması sonrasında, olayın insan kaçakçılığı yapan suç örgütü kapsamında incelediği bilgisi paylaşılmıştı.