Florence Kasırgası Can Aldı

Kategori 4 düzeyinden kategori 1 düzeyine gerileyen ve ABD'nin Güneydoğu kıyılarına ulaşan Florence kasırgası can kaybına yol açtı. Şiddetli yağmur ve rüzgar eşliğinde süren Florence kasırgasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kentine bağlı New Hanover bölgesinde, evlerinin üzerine ağaç düşen bir anne ve bebeği feci şekilde can verdi, yaralanan baba ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzey Carolina'da sahilde bulunan Pender kasabasında yaşayan bir kadın evinde kalp krizi geçirdi. Kasırga nedeniyle yollara devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle ilk yardım ekipleri kadına ulaşmayı başaramadı. Adı açıklanmayan kadın yaşamını yitirirken, Lenoir kentinde jeneratörü prize takmaya çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak can verdi.

OTELDE 70 KİŞİ MAHSUR KALDI

Cuma sabahı, saatte 145 kilometre hızla kıyı kenti olan Wilmington'a ulaşan kasırga ve yoğun yağış nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde en az 500 bin kişi elektriksiz kaldı. Florence kasırgası beklenmeye başladığı günden bu yana 2 bini aşkın uçak seferi iptal edilirken, Jacksonville kentinde bir otelin çatısını uçtu. Otelde mahsur kalan yaklaşık 70 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Florence kasırgası 4'üncü kategoriden 1'e gerilemiş olsa da kasırga ve birlikte getirdiği yağmur nedeniyle ABD'nin Güneydoğu kıyıları sel baskınları tehdidi altında bulunuyor.

Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 1,7 milyon kişiye zorunlu tahliye talimatı verildiği ancak bazı kişilerin bu uyarıyı önemsemedikleri belirtiliyor. - York