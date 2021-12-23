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Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başlıyor

Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Yıldızlar U17 ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Yıldızlar U17 ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

25-26 Aralık tarihlerinde Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda; yıldızlarda 146, büyüklerde ise 163 olmak üzere 309 flöreci iki gün boyunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şampiyonluk için ter dökecek.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin 10 ilinden eskrimcileri yılın son hafta sonunda Eskişehir'de buluşturacak şampiyonanın ilk gününde Yıldız Kızlar/Erkekler Flöre, ikinci gününde ise Büyük Erkekler/Kadınlar Flöre kategorilerinde kürsü mücadelesi verilecek. - ESKİŞEHİR

Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başlıyor

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