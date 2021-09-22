Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı - Haberler
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Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Fuar alanı Fuarı gezenler Fuardaki stantlardan görüntüler Süs bitkilerinden görüntüler Organizasyon firması yetkilisi Hakan Yüksel'in konuşması ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın konuşması Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın konuşması Antalya...

ANTALYA (AA) - Fuar alanı

Fuarı gezenler

Fuardaki stantlardan görüntüler

Süs bitkilerinden görüntüler

Organizasyon firması yetkilisi Hakan Yüksel'in konuşması

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın konuşması

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın konuşması

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in konuşması ANTALYA - Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı.

Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı

Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı

Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı

Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı
AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı - Haberler
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