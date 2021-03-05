FLO yurt dışındaki 105'inci mağazasını açtı

FLO Mağazacılık, yurt dışındaki 105'inci mağazasını Fas'ın Al Jadida şehrinde hizmete faaliyete geçirdi.

FLO Mağacılık'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, pandemi döneminde de yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye, Afrika'dan Arap Yarımadası'na, Doğu Avrupa'dan Balkanlar'a farklı lokasyonlarda mağaza açmaya devam ediyor.

Marka, bu kapsamda Fas'ın Al Jadida şehrinde bulunan Marjane AVM'de açtığı 1.700 metrekarelik yeni mağazasıyla yurt dışındaki mağaza sayısını 105'e çıkardı.

FLO, 2023 yılında Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu