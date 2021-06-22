FLO, yeni ERP platformu "FLO-Run"ı hayata geçiriyor
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FLO, yeni ERP platformu "FLO-Run"ı hayata geçiriyor

FLO, yeni ERP platformu 'FLO-Run'ı hayata geçiriyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

FLO Mağazacılık, sezon öncesi planlamadan son tüketici satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerini kapsayan FLO-Run Projesi'yle perakende sektöründe fark oluşturmayı amaçlayan dijital dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyor.

FLO Mağazacılık, sezon öncesi planlamadan son tüketici satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerini kapsayan FLO-Run Projesi'yle perakende sektöründe fark oluşturmayı amaçlayan dijital dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyor.

FLO Mağazacılık açıklamasına göre, şirket, FLO-Run Projesi ile perakende sektörünün iddialı dijital dönüşüm projelerinden birine imza atıyor. Merkezi satın almadan karlılık analizine, kalite kontrolden sezon öncesi planlamaya, tedarikçi kapasite planlamadan yurt dışı, marketplace ve son tüketici satışına kadar tüm süreçleri kapsayan FLO-Run ile en ileri perakende teknolojilerine ve altyapısına ulaşmak amaçlanıyor. Proje kapsamında SAP S/4 HANA, CAR, BW/4 HANA, PaPM, PO, BPC gibi alanındaki en güçlü uygulamalar bulunuyor.

FLO-Run ile öncelikle küresel FLO operasyonlarının tek ERP çatısı altında konsolide bir şekilde yönetilebilmesi hedefleniyor. Sezon öncesi planlamadan son müşteri satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerinin birbiri ile bütünleşik ve takip edilebilir olması, kurumsal çevikliği ve omnichannel süreçlerini olumlu yönde destekleyecek. FLO-Run ile gelişmekte olan yeni iş modellerine uyum sağlayabilecek esnek bir ERP altyapısına ulaşılması ve mevcut ana veri yapısının ileri uygulamalar seviyesine çıkarılması için gerekli sistemsel ve süreçsel geliştirmeler yapılacak.

Böylece en modern entegrasyon mimarisi ile ERP'ye dokunan tüm entegrasyonların güvenli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi sağlanacak, iş zekası veri ambarı teknolojisinde en modern, stabil ve ölçeklenebilir altyapıya geçilmiş olacak.

Hız ve verim kazandıracak

Şirket içinde 250'den fazla toplamda ise 400 proje üyesi ile büyük bir proje olan FLO-Run ile yeni pazarlarda altyapı kurulum süresinde yüzde 50 hızlanma ve ay kapanış süresinde yüzde 30 iyileşme öngörülüyor. Proje ile stok yönetiminde yüzde 5'e kadar verim artışı beklenirken altyapı sorunlarına istinaden sistem kapanışlarında yüzde 90 azalma, ERP veri tabanı hacminde yüzde 90 küçülme, sistem işleme performansında ise yüzde 90 iyileşme sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, zorlu salgın koşullarına rağmen yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini belirterek, "FLO Mağazacılık olarak vizyonumuz Türkiye'den çıkan ilk 10 global markadan biri olmak ve bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türk ayakkabı sektörünün lider markası olmanın da verdiği sorumlulukla yatırımlarımıza devam ediyor, teknolojik alt yapımızı güçlendirecek projeler geliştiriyoruz. FLO-Run projemizle de perakende sektörünün en büyük dijital dönüşüm projelerinden birine imza atacağız." ifadelerini kullandı.

FLO-Run projesinin FLO'nun küresel ERP altyapısının en modern ve stabil teknoloji üzerinde koşmasını sağlayacağını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Pandeminin de etkisiyle dünyada üretim, tedarik ve pazarlama ağlarının yeniden şekillendiği, dijital dönüşümün baş döndürücü hızla yaşandığı bir döneme girdik. Her şirket bu sürece hızla uyum sağlamak zorunda. Biz de sektörün öncüsü olarak bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. FLO-Run ile küresel FLO operasyonlarının tek ERP çatısı altında konsolide bir şekilde yönetilebilmesini, en modern entegrasyon mimarisi ile ERP'ye dokunan tüm entegrasyonların güvenli, hızlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Böylece sezon öncesi planlamadan son müşteri satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerinin birbiri ile bütünleşik ve takip edilebilir olmasını hedefliyoruz. Mevcut sistemdeki tüm süreçleri Flo-Run projesiyle birlikte S/4 HANA yapısına taşımayı, Fashion&Vertical Business ve CAR çözümlerini Active-C metodolojisi ile hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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