Flo'ya Social Media Awards'tan 2 ödül
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Flo'ya Social Media Awards'tan 2 ödül

Flo'ya Social Media Awards'tan 2 ödül
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Flo, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2021'de 2 ödül aldı.

Flo, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2021'de 2 ödül aldı.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği yarışmada, başarılı markalar altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüllendirildi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021 ödülleri, BoomSonar'ın "Sosyal Medya Marka Endeksi" olan SocialBrands'ın 30'dan fazla veri kriterine göre belirleniyor.

Veri Analitiği Ödülleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre analitik olarak incelendi. Flo, SocialBrands'in Veri Analitiği Ödülleri bölümü "Ayakkabı" kategorisinde altın ödülün sahibi olarak zirveye tırmanırken, Polaris de aynı kategoride ikinci olup gümüş ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Flo Ticari Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sezgin, Türkiye ayakkabı sektörünün lokomotif markası olarak sosyal medyadaki performanslarıyla zirveye layık görülmekten gurur duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sosyal medya gittikçe artan bir ivme ile markalar için öncelikli mecra haline geldi. Müşterilerimize ürünlerimizi anlatabilmek, dikkatlerini çekmek, ilham vermek, kişisel deneyim sunabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Pandemi döneminde de tüketicilerin artan dijital medya kullanım alışkanlıklarına paralel olarak sosyal medya iletişim çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sosyal medyada gerçekleştirdiğimiz çeşitli kampanyalarımız, tüketicilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. Bu alanda gösterdiğimiz başarılı performansımızla binlerce sosyal medya hesabının değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2021 ödüllerinde zirveye tırmanmış olmamız gerçekten gurur verici. Bundan sonra da sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmaya gayret ederek başta müşterilerimiz olmak üzere, herkes için değer katan fayda yaratan çalışmalar sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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