Flo plaj çantaları yaz enerjisini sahillere taşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Flo plaj çantaları yaz enerjisini sahillere taşıyor

Flo plaj çantaları yaz enerjisini sahillere taşıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Flo tatil sezonunun en çok tercih edilen plaj çantalarını tüketicisiyle buluşturuyor.

Flo tatil sezonunun en çok tercih edilen plaj çantalarını tüketicisiyle buluşturuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, yazı renkli geçirenlerin tercihi, kıyafetlerle kolay uyum yakalayan, ihtiyaç duyulabilecek her şeyin sığdırılabildiği Flo plaj çantalarından yana oluyor.

Flo'nun ürün grubu içerisinde yer alan plaj çantalarıyla renklenen yaz koleksiyonu her tarza hitap ediyor. Şeffaf, çiçek desenli, hasır ve bohça şeklindeki plaj çantaları, sahil kombinlerini en zarif şekilde tamamlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Hande Yener Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Serdar Aziz Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Flo plaj çantaları yaz enerjisini sahillere taşıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:02:38. #1.14#

title