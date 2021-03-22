Flo'nun yeni sezon ürünleri vitrinlerde yerini aldı
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Flo'nun yeni sezon ürünleri vitrinlerde yerini aldı

22.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:15
Flo'nun yeni sezon ürünleri vitrinlerde yerini aldı

Flo, tüm aktivitelere eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı yeni sezon ürünlerini vitrine çıkardı.

Flo, tüm aktivitelere eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı yeni sezon ürünlerini vitrine çıkardı.

Flo'nun açıklamasına göre, şirket, yalnızca kadınlara değil erkeklere de sezonun en trend ürünlerini en uygun ve kaliteli seçeneklerle ulaştırıyor. Rahatlık ve konfor sunan yeni sezon ayakkabıların her ortamda dikkatleri çekmesi bekleniyor.

Yeni sezon koleksiyonlarında günlük spor ayakkabılardan farklı renklerdeki her kombinle uyum yakalayacak ince topuklu modeller, rengarenk çocuk ayakkabılarından çantalara kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

Casual ayakkabı modelleri, kalın tabanlı sneakerlar, yaz sezonuna geçişin habercisi ayakkabı ve topuklu sandalet modelleri kot pantolon ve elbiselerle kombinlenebiliyor.

Kombinlerin değişilmez parçaları çantalar ise Flo koleksiyonunda sezon trendlerini tüm şıklığıyla yansıtıyor. Pudra, krem, bej ve siyah gibi zamansız renklerin ön plana çıktığı çanta koleksiyonunda, klasik omuz çantası modellerinden çok gözlü ve kullanışlı sırt çantalarına, el çantalarından sezonun trendi bel çantalarına kadar pek çok seçenek yer alıyor. Zımba, metal aksesuar ve şeritler, kalın ve ince fermuar detaylarının yer aldığı çantalar hem günlük kıyafetlerle hem de özel gün ve davetlerde giysilere eşlik ediyor.

Flo'nun geniş çocuk koleksiyonundaki ayakkabılar, miniklerin ilgisini çeken tasarımları ve her harekete kolaylıkla eşlik edecek dizaynla dikkatleri üzerine topluyor. Lacivert, siyah, bordo, mor, pembe, pudra, haki renkli spor ayakkabılar hareketli aktiviteleri daha da keyifli hale getiriyor. Kalın bantlı, cırt cırtlı, rengarenk çocuk sneaker modelleri ise çocuk modasının tüm izlerini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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