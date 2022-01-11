FLO'nun postal koleksiyonu tüketicileri bekliyor

FLO postal modelleri, erkek kombinlerinin tamamlayıcısı oluyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, tarzına özen gösteren herkesi şık ve konforlu ayakkabılarla buluşturan şirket, erkekler tarafından sevilerek kullanılan ve modası geçmeyen postal modelleriyle beylerin hem spor hem de klasik şıklığının en tarz eşlikçisi olmayı hedefliyor.

Siyah, haki ve acı kahve renklerinin hakimiyeti ile dikkati çeken postallar, dikiş, bağcık, baskı ve taban detaylarıyla harmanlanarak erkeklerin beğenisine sunuluyor.

Ofise giderken, hafta sonu yürüyüşlerinde, özel bir davete katılırken ve daha birçok alanda rahatlıkla tercih edilebilecek modeller, kaymaz taban özelliği sayesinde konforlu adımlar sunuyor.

Ceket, jean, sweat, kaban, gömlek ve daha birçok hem spor hem klasik kombine eşlik edecek modeller FLO'da tüketiciyi bekliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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